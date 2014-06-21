تخلصي من عرق الصيف والرائحة الكريهة

التعرُّق من الأمور المزعجة التي يعاني منها معظم الناس، وتختلف شدَّتها من شخص لآخر، وتسبب كثيراً من الحرج أثناء الاختلاط بزملاء العمل أو الدِّراسة.

وهنالك العديد من المستحضرات المقاومة للعرق كالبخاخات والسوائل والكريمات والبودرة، ومعظم مضادات العرق تحتوي على أملاح الأمونيوم التي تقلل افراز العرق عن طريق قفل قنوات الغدد الدرقيَّة.

أما مزيلات رائحة العرق فتحتوي على مواد مطهرة لمقاومة نشاط البكتيريا التي تسبب الرائحة الكريهة بالإضافة إلى مواد عطريَّة للتغلب على الروائح الكريهة، لكن هذه المستحضرات لا تقلل افراز العرق. كما أنَّ استخدامها يؤدي إلى حساسيَّة الجلد.

وصفات طبيعيَّة لعلاج مشكلة العرق في الصيف:

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- الردة "النخالة": تساعد الردة على امتصاص العرق ويمكن للتغلب على مشكلة زيادة عرق القدمين رش كميَّة من الردة داخل الجوارب للتخلص من تلك المشكلة.

- عصير اللفت للتخلص من عرق الإبطين: استخدمي ملعقتين من عصير اللفت لدهن الإبطين بعد الاستحمام مباشرة للتخلص من رائحة العرق الكريهة في تلك المنطقة تماماً.

- خل التفاح:يمكنك دهن خل التفاح في مناطق الجسم التي تتعرُّق كثيراً للتخلص من تلك المشكلة والقضاء على الرائحة الكريهة في الوقت نفسه.

- الليمون:يخفف الليمون من التعرق ويساعد على التخلص من رائحة الجسم الكريهة، حيث يمكن فرك قطعة منه تحت الإبطين، ومن الممكن أن تسبب احمراراً وتهيجاً بسيطاً، لكن ينصح بعدم استعمال الليمون عند وجود طفح جلدي.

وإليك سيدتي هذه النصائح للسيطرة على رائحة الجسم الكريهة:

ـ- توقفي عن أكل البصل، والثوم وغيرهما من الأطعمة ذات الروائح النفاذة، تميل هذه الاطعمة بعد أن تتحل في الجسم إلى التسرب من مسام الجسم الأمر الذي يؤدي إلى رائحة الجسم الكريهة. وتجنبي تناول هذه الأطعمة إذا كنت تعانين من التعرُّق المفرط لأنَّها ستزيد من الطين بلة.

- الاستحمام بانتظام، ونحن هنا لا نتحدث عن فترة استحمام واحدة في اليوم. يجب على الاقل أن تستحمي مرتين في اليوم خلال فصل الصيف. والاستحمام واستعمال الشامبو سيساعدك على التخلص من البكتيريا المسبِّبة للرائحة الكريهة.

- استخدام بودرة التلك، كثيراً ما يستهان بهذه البودرة، لكنَّها في الواقع يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً. فهي لا تساعدك على الانتعاش فقط، لكنَّها أيضاً تساعد على الحدِّ من رائحة الجسم، خصوصاً خلال فصل الصيف.

- استعملي مضاداً للعرق، ومضاد العرق يختلف عن مزيل الرائحة، إذ يعمل مضاد العرق على تقليل التعرُّق بينما يعمل مزيل رائحة العرق على اخفائها لبعض الوقت. استشيري طبيباً مختصاً إذا شعرت بأنَّك بحاجة إلى علاج أقوى للسيطرة على العرق ورائحة الجسم.

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