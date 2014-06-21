"النصر الصوفي": ملك الحرمين أراد تحقيق رغبة السيسي بزيارة السعودية فاستضافه بـ"الطائرة"

كتب : سعيد حجازي : منذ 42 دقيقة

رحب المهندس محمد صلاح زايد، رئيس حزب النصر الصوفي، اليوم، بزيارة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إلى مصر أمس، مؤكدًا أن الزيارة برغم قصرها إلا أنها كانت كبيرة على قلوب المصريين جميعًا، وبخاصة بعد ثورة 30 يونيو.

وقال "زايد"، في بيان اليوم، "لقد حل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ضيفًا على شقيقه العاهل السعودي، مشيرًا إلى أن طائرة العاهل السعودي تعد بأرض سعودية، مثلها مثل السفارات وتعامل بقانون الدول التابعة لها، مشيرًا إلى أن مقابلة "السيسي" للملك في طائرته يعني أنه هو الذي زاره، وهو بذلك يحقق رغبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيارته للمملكة كأول بلد أعلن عن زيارته لها.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل أمس، العاهل السعودي، بمطار القاهرة عندما صعد إلى الطائرة الملكية بصحبة رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، ووزراء حكومته لعقد قمة ثنائية "مصرية - سعودية".