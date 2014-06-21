"آسف ياريس" تنشر صورة لـ"البنا" يقبل يد خادم الحرمين.. "إن لم تنشرها فالمرشد منعك"

كتب : عزة عطية منذ 30 دقيقة

استنكرت صحفة "أنا آسف ياريس"، المؤيدة للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، هجوم مؤيدي جماعة الإخوان لصعود الرئيس السيسي إلى طائرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، العاهل السعودي وتقبيل جبينه.

ونشرت الصفحة، صورة لحسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان، أثناء تقبيله ليد خادم الحرمين، قائلة: "إذا كانت الإخوان شمتانة وبتقول إهانة أن السيسى يقبل رأس خادم الحرمين ، إحنا شوفنا حسن البنا نفسه وهو بيقبل يد خادم الحرمين"، مطالبة متابعيها بنشر الصورة قائلة: "إن لم تنشرها فأعلم أن مرشد الإخوان قد منعك".

كان الملك عبدالله بن عبد العزير آل سعود قام مساء أمس، بزيارة قصيرة ومفاجئة إلى القاهرة للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي التقاه بالطائرة الملكية عقب هبوطها بمطار القاهرة تقديرًا لظروفه الصحية.



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حسن البنا يقبل يد خادم الحرمين