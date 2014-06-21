أخبار عاجلة

كارثة انسانية .. إسلام السيد طفل 13 سنة يحكي كيف اغتصبه خاله لـ 3 سنوات بالشرقية (فيديو) -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يضرب مثال فى كيفية معالجة الأمور وحل المشكلات -
علاجات طبيعية للتخلص من التهاب المهبل البكتيري -
الملعقة السوداء بطعم الشوكولا تحطم دهون الكرش الافخاذ و الارداف و تسد لشهية و تفقدك 13 كيلو دون رجيم -
تغطية خاصة - عادل العدوي : التعاون الإستخباراتي من أهم العناصر في العلاقة المصرية الأمريكية -
لقاء حصري - رأى أحمد أحمد فى إدارة عيسى حياتو للإتحاد الإفريقي -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يكشف رؤيته المستقبلية لدعم كافة الاتحادات -
لقاء حصري - علاقة احمد احمد مع هاني أبو ريدة ودوره المؤثر فى فوزه بانتخابات الكاف -
اخسر 6 كيلو في 10 ايام على المضمون مع هذا المشروب الذي تتناوله قبل الذهاب للنوم -
الكوب العجيب اشربه صباحا على الريق يفقدك الكرش دون رجيم و يقوي مناعة جسمك و يخلصك من الامساك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

"آسف ياريس" تنشر صورة لـ"البنا" يقبل يد خادم الحرمين.. "إن لم تنشرها فالمرشد منعك"

Google+ Print
"آسف ياريس" تنشر صورة لـ"البنا" يقبل يد خادم الحرمين.. "إن لم تنشرها فالمرشد منعك" "آسف ياريس" تنشر صورة لـ"البنا" يقبل يد خادم الحرمين.. "إن لم تنشرها فالمرشد منعك"

كتب : عزة عطية منذ 30 دقيقة

استنكرت صحفة "أنا آسف ياريس"، المؤيدة للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، هجوم مؤيدي جماعة الإخوان لصعود الرئيس إلى طائرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، العاهل السعودي وتقبيل جبينه.

ونشرت الصفحة، صورة لحسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان، أثناء تقبيله ليد خادم الحرمين، قائلة: "إذا كانت الإخوان شمتانة وبتقول إهانة أن السيسى يقبل رأس خادم الحرمين ، إحنا شوفنا حسن البنا نفسه وهو بيقبل يد خادم الحرمين"، مطالبة متابعيها بنشر الصورة قائلة: "إن لم تنشرها فأعلم أن مرشد الإخوان قد منعك".

كان الملك عبدالله بن عبد العزير آل سعود قام مساء أمس، بزيارة قصيرة ومفاجئة إلى القاهرة للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي التقاه بالطائرة الملكية عقب هبوطها بمطار القاهرة تقديرًا لظروفه الصحية.


>

حسن البنا يقبل يد خادم الحرمين

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
فيديو| أديب عن قمة السيسي وترامب: «بينهما كيميا.. وكسرنا عزلة 8 سنين»

فيديو| أديب عن قمة السيسي وترامب: «بينهما كيميا.. وكسرنا عزلة 8 سنين»

صجيفة مكسيكية: زيارة السيسي إلى واشنطن تزيل توترات الماضي

صجيفة مكسيكية: زيارة السيسي إلى واشنطن تزيل توترات الماضي

برلماني: السيسي وترامب متفاهمان على محاربة الإرهاب ودحره

برلماني: السيسي وترامب متفاهمان على محاربة الإرهاب ودحره

تغطية خاصة - ترامب يشيد بلقائه بالرئيس السيسي عبر تويتر

تغطية خاصة - ترامب يشيد بلقائه بالرئيس السيسي عبر تويتر