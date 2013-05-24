خطيب مسجد في بني سويف : على حكام مصر أن يختاروا الأصلح ويبتعدوا عن العشيرة

أكد الشيخ أحمد عبد التواب سيف ، إمام وخطيب مسجد الأباصيري ببني سويف ، خلال خطبة الجمعة ، أن على حكام مصر الحاليين أن يعملوا على اختيار الأصلح ، وأن يبتعدوا عن تقريب الأهل والعشيرة والمعارف ، مؤكدا أن الذي أسقط النظام السابق كان يقرب المعارف والأصهار وذوي الحسب والحظوه .

وقال عبد التوابإن على حاكم مصر أن يأخذ العظة والعبرة من السابقين ، الذين طغوا وبغوا وتجبروا ، لافتا إلى أن النبي عليه السلام ، قد حذر من اتباع سنن السابقين السيئة ، مذكرا بحديثه الشريف ” لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم “.

وأكد أن الفرصة ما تزال متاحة أمام الحكام ليتوبوا ويعودوا إلى رشدهم ، وأن يولوا أمور المسلمين من يستحقون من أهل الكفاءة والخبرة ، لا من أهل الثقة والحظوة ، ذاكرا حديثه صلى الله عليه وسلم ” من ولي من أمر المسلمين شيئا ، فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله ” .