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خطيب مسجد في بني سويف : على حكام مصر أن يختاروا الأصلح ويبتعدوا عن العشيرة

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خطيب مسجد في بني سويف : على حكام مصر أن يختاروا الأصلح ويبتعدوا عن العشيرة خطيب مسجد في بني سويف : على حكام مصر أن يختاروا الأصلح ويبتعدوا عن العشيرة

أرشيفية

أكد الشيخ أحمد عبد التواب سيف ، إمام وخطيب مسجد الأباصيري ببني سويف ، خلال خطبة الجمعة ، أن على حكام الحاليين أن يعملوا على اختيار الأصلح ، وأن يبتعدوا عن تقريب الأهل والعشيرة والمعارف ، مؤكدا أن الذي أسقط النظام السابق كان يقرب المعارف والأصهار وذوي الحسب والحظوه .

وقال عبد التوابإن على حاكم مصر أن يأخذ العظة والعبرة من السابقين ، الذين طغوا وبغوا وتجبروا ، لافتا إلى أن النبي عليه السلام ، قد حذر من اتباع سنن السابقين السيئة ، مذكرا بحديثه الشريف ” لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم “.

وأكد  أن الفرصة ما تزال متاحة أمام الحكام ليتوبوا ويعودوا إلى رشدهم ، وأن يولوا أمور المسلمين من يستحقون من أهل الكفاءة والخبرة ، لا من أهل الثقة والحظوة ، ذاكرا حديثه صلى الله عليه وسلم ” من ولي من أمر المسلمين شيئا ، فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله ” .

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