وزير الاسكان لمسئولى تشغيل محطة مياه إمبابة: "إيه التهريج ده.. رئيسكم يجيلى النهارده"

كتب : أحمد مصطفى منذ 7 دقائق

عقد الكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا صباح اليوم، بمقر شركة مياه الجيزة، لبحث وضع حلول عاجلة لمشكلات المياه بالمحافظة.

وخلال الاجتماع استمع الوزير إلى شرح من المهندس حنفى محمد، رئيس الشركة، عن المناطق التى بها مشكلات فى المناوبات، أو انقطاعات كثيرة للمياه، سواء فى وسط الجيزة، بمناطق هضبة الأهرام، والكوم الأخضر، وكفر طهرمس، وغيرها، وترجع المشكلة إلى زيادة المبانى العشوائية المخالفة بهذه المناطق، مما أدى إلى عدم تغطية المياه المنتجة لهذه الزيادات، كذلك تم عرض مشكلات جنوب الجيزة، وما تم بشأن طرح ٤ مشروعات جديدة تحل المشكلات الموجودة به.

قرر الوزير عقد اجتماع فورى اليوم، يضم مسئولى الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة مياه الجيزة، والاستشارى المسئول، لوضع حل عاجل لمشكلة المياه بوسط الجيزة، سواء كان بإصدار أمر إسناد لتوسعة محطة مياه الشيخ زايد، مع اتخاذ إجراءات إصلاح وتوسعة محطة مياه إمبابة، أو غيرهما من الحلول التى سيتم الاتفاق عليها.

ثم سأل الوزير رئيس شركة مياه الجيزة عن موقف مشروع الصرف الصحى ببشتيل، فأكد أنه تم شفط المياه من المنازل، وعمل توصيلات جديدة لحوالى ١٠ حارات، وسيتم الانتهاء من المشروع كاملا خلال أيام.

ثم قام الوزير بجولة فى محطة مياه إمبابة، وأبدى استياءه من عدد من الملاحظات السلبية بالمحطة، على الرغم من انتهاء بنائها منذ فترة قصيرة، إضافة إلى عدم نظافة الموقع، وخاطب مسئولى شركة المقاولات التى تتولى التشغيل قائلا: "إيه التهريج اللى فى المحطة ده، رئيسكم لازم يجيلى النهارده".

كما ناقش الوزير مشكلات استلام المحطات بعد الانتهاء من تنفيذها، فأكد رئيس الشركة أنه عادة ما يكون هناك عدد من الملاحظات يتم استيفاؤها مع مقاول التنفيذ ثم الاستلام، والفترة الأخيرة شهدت تنسيقا تاما فى هذا الملف، وتم استلام عدد من المحطات، وأكد وزير الإسكان على ضرورة أن يتم التنسيق مع جميع الأطراف منذ بداية التنفيذ، حيث تنسق شركات المياه، مع الجهة المسئولة عن التنفيذ، سواء الهيئة القومية، أو الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.