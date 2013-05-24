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بالصور .. انطلاق مسيرة القائد إبراهيم بالاسكندرية وغياب القوى السياسية

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بالصور .. انطلاق مسيرة القائد إبراهيم بالاسكندرية وغياب القوى السياسية بالصور .. انطلاق مسيرة القائد إبراهيم بالاسكندرية وغياب القوى السياسية

انطلقت مسيرة تضم العشرات من النشطاء السياسيين من ميدان القائد إبراهيم عقب صلاة الجمعة، متجهة إلى مسرح بيرم التونسي الكائن في منطقة الشاطبي، لمشاركة العساكر المتقاعدين في اعتصامهم، منذ الأسبوع الماضي، للمطالبة بإسقاط النظام الإخواني الحاكم.

وقد هتف المتظاهرون أثناء مسيرتهم”يسقط يسقط حكم المرشد”، “والله زمان وبعودة ليلة أبوكم ليلة سودة”، “شيلو مرسي حطو خروف يمكن يحكم بالمعروف”.

فيما تحول ميدان القائد إبراهيم في جمعة اليوم إلى سوقاً مفتوحاً، للمصلين والمارين عقب صلاة الجمعة، حيث انتشر باعة الملابس والأحذية، وباعة المأكولات”البطاطا والشاي”، والأعلام المصرية، وغاب اليوم عن مظاهرات القائد إبراهيم جميع القوى السياسية.

 

 

 

 

 

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