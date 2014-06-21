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هيئة البترول تتعاقد على 11 شحنة من الاسفلت لشهرى يوليو واغسطس المقبلين

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هيئة البترول تتعاقد على 11 شحنة من الاسفلت لشهرى يوليو واغسطس المقبلين هيئة البترول تتعاقد على 11 شحنة من الاسفلت لشهرى يوليو واغسطس المقبلين

كتب : شـادى أحمد منذ 2 دقيقة

تعاقدت هيئة البترول على 11 شحنة من الأسفلت المستورد بكمية حوالى 6 آلاف طن تصل خلال شهرى يوليو وأغسطس القادمين.

وقال الكيميائى عوض أبوهلب رئيس شركة الأسكندرية للبترول،إن موقف إنتاج الأسفلت الذى يبلغ إجمالى إنتاجه المحلى حوالى 3ر2 ألف طن يومياً من معملى الأسكندرية للبترول (ألف طن) والعامرية (300 طن) وحوالى ألف طن بمعمل تكرير السويس.

وأشار أبو هلب فى بيان رسمى أن نتائج تحليل العينات العشوائية التى يتم تحليلها فى المعامل المركزية لهيئةالطرق والكبارى تأتى متطابقة مع المواصفات العالمية ، وأشار إلى أنه نظراً للزيادة الكبيرة حالياً للطلب على الأسفلت .

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