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ضبط طن أسمنت مجهول المصدر فى حملة تموينية بالمنوفية

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ضبط طن أسمنت مجهول المصدر فى حملة تموينية بالمنوفية ضبط طن أسمنت مجهول المصدر فى حملة تموينية بالمنوفية

صورة أرشيفية

شنت مباحث بالمنوفية حملة مكبرة لضبط الاسواق والخارجين عن القانون ، وأسفرت عن ضبط طن اسمنت مجهول المصدر بالمنوفية و 4 اسطوانات غاز قبل بيعهما بالسوق السوداء .

وتحرر محضر رقم 4546 جنح قسم منوف لسنة 2014 ضد حلمى محمد مرسى الاقرع 42 سنة مسئول عن محمل البان شارع الغراب قسم منوف وتم ضبط 4 اسطوانة غاز 12.5 كجرام قبل بيعها بالسوق السوداء .

وتم تحرير محضر رقم 8518 جنح مركز الشهداء ضد احمد محمود كامل 44 سنة مسئول عن محل مواد بناء بناحية شارع جسر المشروع البحرى مركز الشهداء وتم ضبط طن اسمنت مجهول المصدر .

وفى مجال الرقابة على المخابز البلدى والطباقى تم تحرير 19 قضية ؛ حيث تم تحرير 13 محضر عدم الاعلان عن الاسعار وعدم وجود شهادة صحية وعدم وجود سجل تجارى ؛ و6 قضايا انتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات والتوقف عن انتاج الخبز .

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