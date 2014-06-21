حملة لإزالة الملصقات داخل مساجد القليوبية والتعاقد مع أئمة ودعاة جدد بنظام المكافآت

كتب : حسن صالح السبت 21-06-2014 12:59

قال الشيخ صبري دويدار، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إن المديرية دشنت حملة لإزالة الملصقات الدينية والغير دينية داخل المساجد، سواء كانت بالإيجاب أو بالسلب، مشيرًا إلى أن المساجد للعبادة فقط وليس لها علاقة بالسياسة، ولا يجوز استخدامها في الدعاية الانتخابية أو لصالح تيارات بعينها، فهي ليست ملكًا لأحد ولها قدسيتها التي يجب الحفاظ عليها.

وفي سياق آخر، أعلن دويدار عن التعاقد مع عدد كبير من خطباء المكأفاة، الذين تنطبق عليهم شروط أداء الخطبة مع الإعلان عن طلب آخرين لسد العجز، بعد أن تسلمت 341 مسجدًا تابعة للجمعيات، منها 236 مسجدًا وزاوية كانت تتبع الجمعية الشرعية.

وأوضح وكيل الوزارة أن المؤهل الأزهري سيتقاضى 40 جنيهًا لخطبة الجمعة، وحملة الماجستير 60 جنيهًا، والدكتوراه 70 جنيهًا، مشيرًا إلى أن هناك إدارات أصبحت مساجدها بالكامل تحت إشراف الأوقاف، ومنها برشوم، شبين القناطر "غرب"، قها، طوخ، العبور، وقريبًا ستكون جميع المساجد بالمحافظة تحت قيادة وسيطرة الأوقاف.