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"القوي الصوفية": حكم إعدام 183 إخوانيا بتهمة العنف غير منطقي لأن من بينهم "أعمى"

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"القوي الصوفية": حكم إعدام 183 إخوانيا بتهمة العنف غير منطقي لأن من بينهم "أعمى" "القوي الصوفية": حكم إعدام 183 إخوانيا بتهمة العنف غير منطقي لأن من بينهم "أعمى"

كتب : سعيد حجازي : السبت 21-06-2014 13:03

قال عبد الله الناصر حلمي، الأمين العام لاتحاد القوي الصوفية، اليوم، إن حكم الإعدام لـ 183 متهمًا بينهم الدكتور محمد بديع، المرشد العام الأسبق لجماعة الإخوان في قضية أحداث العنف بمركز العدوة بالمنيا، غير منطقي.

وقال "حلمي"، في تصريحات صحفية لـ"الوطن"، كيف يحكم علي أكثر من 100 شخص بالإعدام ومنهم شخص أعمى متسائلًا "كيف يقوم هذا الأعمى بممارسة العنف"، مشيرًا إلى أن محكمة النقض سوف تحكم بإعادة المحاكمة، وأن هذه الأحكام تثير السخط، محذرًا من إعدام أي برئ.

وكانت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سعيد يوسف، رئيس المحكمة، قررت إعدام 183 متهمًا إخوانيًا، والمؤبد لـ 4 آخرين هم هناء جمعة وهناء سنوسي (25 عامًا) ومبروك سعد (55 عامًا) وعمرو عبيد، وحبس أحمد محمد رفعت (15 عامًا) وبراءة بقية المتهمين في القضية، والبالغ عددهم 496 متهمًا في أحداث الشغب التي شهدتها مركز العدوة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

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