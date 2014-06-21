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مساء اليوم.. "تواضروس" يختتم زيارته لـ"النرويج" ويتجه إلى "فنلندا"

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مساء اليوم.. "تواضروس" يختتم زيارته لـ"النرويج" ويتجه إلى "فنلندا" مساء اليوم.. "تواضروس" يختتم زيارته لـ"النرويج" ويتجه إلى "فنلندا"

كتب : مصطفى رحومة السبت 21-06-2014 13:19

يختتم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، زيارته إلى النرويج ويتجه إلى فنلندا، بعد لقائه مع قيادات الكنيسة النرويجية يوم الخميس الماضي، وملك النرويج، ورئيس الوزراء النرويجية ووزير خارجية النرويج.

تطرق لقاء البابا مع المسؤولين بالنرويج، إلى تنمية والوضع الحالي في مصر، ومطالبة البابا للحكومة النرويجية بمساندة المصرية في تلك الفترة. فيما ترأس البابا، صباح اليوم، القداس الإلهي مع أقباط النرويج والدول الإسكندنافية، وقام برسامة كاهن جديد هناك.

ومن المقرر، أن يصل البابا إلى العاصمة الفنلندية "هلسنكي"، مساء اليوم، في زيارة رعوية تستغرق يومين، استجابة لدعوة من الكنيسة اللوثرية في فنلندا، ويتجه بعدها إلى النمسا في زيارة تستغرق أسبوع كامل يعود بعدها إلى القاهرة، ويلتقي البابا خلال زيارته إلى فنلندا، مع رئيس الجمهورية ساولي نينيستو.

ويعقد البابا، لقاءات مع أعضاء البرلمان الفنلندي، سيقابل كبار الأساقفة بالكنيستين اللوثرية والأرثوذكسية في البلاد، كما يلتقي بأعضاء الجالية المصرية المقيمة في فنلندا وكبار المسؤولين في حكومة هلسنكي. ومن المقرر، أن يناقش البابا مع المسؤولين في فنلندا وقيادات الكنيسة هناك إنشاء كنيسة قبطية أرثوذكسية بفنلندا، حيث لا توجد كنيسة لهم بالرغم من وجود جالية قبطية.

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