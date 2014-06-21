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قيادي تاريخي بالجماعة الإسلامية: حكم إعدام "بديع" يقود مصر لـ"الإرهاب"

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قيادي تاريخي بالجماعة الإسلامية: حكم إعدام "بديع" يقود مصر لـ"الإرهاب" قيادي تاريخي بالجماعة الإسلامية: حكم إعدام "بديع" يقود مصر لـ"الإرهاب"

كتب : سعيد حجازي : منذ 59 دقيقة

قال فؤاد الدواليبي، رئيس جبهة الإصلاح بالجماعة الإسلامية، اليوم، أن الحكم بإعدام 183 متهمًا بينهم محمد بديع مرشد الإخوان أحكام غيابية، وبمجرد القبض علي المتهمين سوف يتم إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة من جديد.

وأضاف "الدواليبي" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، كان علينا جمع الشمل ورأب الصدع بين التيار الإسلامي والدولة، لكن تلك الأحكام وبتلك الصياغة سوف تخلق جو يعود بنا من جديد للعنف والدماء، فلن تأتي الأحكام والمواقف المتشدة بجديد سوى اتجاه الجماعات للإرهاب، فالبلاد في حالة توتر سياسي يزيد من ممارسة العنف والإرهاب، وهناك توجهات كثيرة داخل كلها لهذا النهج.

وكانت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سعيد يوسف، رئيس المحكمة، قررت إعدام 183 متهمًا إخوانيًا، والمؤبد لـ 4 آخرين هم هناء جمعة وهناء سنوسي (25 عامًا) ومبروك سعد (55 عامًا) وعمرو عبيد، وحبس أحمد محمد رفعت (15 عامًا) وبراءة بقية المتهمين في القضية، والبالغ عددهم 496 متهمًا في أحداث الشغب التي شهدتها مركز العدوة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

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