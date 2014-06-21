اليوم ..أولى اجتماعات "الإصلاح التشريعي" برئاسة محلب

كتب : ولاء نعمة الله منذ 22 دقيقة

تبدأ لجنة الإصلاح التشريعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أولى اجتماعتها، ويأتي ذلك عصر اليوم بمقر مجلس الوزراء.

ويتناول جدول أعمال اللجنة الاستقرار على بقية تشكيل اللجنة، والذي يضم مجموعة من أساتذة القانون وبعض الخبراء والمحامين، على أن يكون في عضوية اللجنة كل من المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، مقررًا للجنة، والمستشار محفوظ صابر، وزير العدل، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ووكيل الأزهر ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة.