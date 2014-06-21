"دريم" تطرح خريطتها الرمضانية على ألحان "بشرة خير"

كتب : محمد عبدالجليل منذ 53 دقيقة

استخدمت قناة "دريم" الفضائية، مقطعا إعلانيا لكافة برامج ومسلسلات القناة فى شهر رمضان الكريم بشكل مبتكر، جاء علي لحن الأغنية الشهيرة "بشرة خير".

وتعرض قناة دريم في رمضان، مسلسل "ًصديق العمر" بطولة جمال سليمان ودرة وباسم سمرة، و"السبع وصايا" بطولة رانيا يوسف وهيثم أحمد زكى وصبرى فواز ومحمد شاهين وسوسن بدر، و"تفاحة آدم" بطولة خالد الصاوى وريهام عبد الغفور، و"حكاية شمس" بطولة ليلى علوى وجميل راتب، و"سجن النسا" بطولة نيللي كريم وروبي والتونسية درة وسلوى خطاب ونهى العمروسي.

وتقدم القناة خلال الشهر المبارك، العديد من البرامج الترفيهية كبرنامج "بركات ملك الحركات " للاعب محمد بركات، وبرنامج الطبخ "سر الخلطة"، والبرنامج السياسى الشهير "العاشرة مساءً".