غدا.. انطلاق حملة "معا لإنقاذ مرضى صعيد مصر" بجامعة أسيوط

كتب : سعاد أحمد منذ 3 دقائق

تنطلق فعاليات الحملة الخيرية التي تنظمها جامعة أسيوط، غدًا، بعنوان "معاً لإنقاذ مرضى صعيد مصر"، وذلك تحت رعاية اللواء إبراهيم حماد، محافظ أسيوط، والدكتور محمد عبدالسميع عيد، رئيس الجامعة، والدكتور حسن صلاح، نائبه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد مخلوف، عميد كلية الطب.

وأكد الدكتور محمد عبدالسميع على أهمية تلك الخطوة التي تتبناها الجامعة، لتكون بمثابة بارقة أمل في تحسين وتطوير الخدمة الصحية، مشيرًا إلى أن الحملة تشهد تضافر جهود كل فئات المجتمع من المسؤولين ورجال الأعمال وأساتذة الجامعة والأطباء، وذلك بهدف النهوض بمستشفيات أسيوط الجامعية، التي تضع نصب أعينها خدمة المواطنين وتحمل على عاتقها تقديم العلاج والرعاية الصحية لجميع المرضى في صعيد مصر.