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اليوم.. ندوة لـ"المصريين الأحرار" بدسوق حول كيفية اختيار أعضاء مجلس النواب

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اليوم.. ندوة لـ"المصريين الأحرار" بدسوق حول كيفية اختيار أعضاء مجلس النواب اليوم.. ندوة لـ"المصريين الأحرار" بدسوق حول كيفية اختيار أعضاء مجلس النواب

كتب : كرم القرشى السبت 21-06-2014 11:40

أعلنت لجنة التثقيف السياسي بحزب المصريين الأحرار، بمدينة دسوق بكفر الشيخ، عن تنظيم ندوة مساء اليوم، بمقر الحزب بمدينة دسوق بعنوان "كيفية اختيار أعضاء مجلس النواب"، بالتنسيق مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

وأكد حمدى المنسي، المسؤول الإعلامى، بالحزب، أن الندوة سيحاضر فيها الحقوقى إسماعيل أبواليزيد، المحامي، وأمين المنظمة بكفر الشيخ، مضيفًا، أن الندوة تتضمن مناقشة عدة موضوعات، منها معايير اختيار أعضاء مجلس النواب المقبل، وكيفية الاختيار، بالإضافة إلى الدور المنوط به مجلس النواب، خاصة سن القوانين استكمالًا لمسيرة الثورة وتحقيق أهداف 25 يناير و30 يونيو.

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