محافظة البحر الأحمر تحتفل بصعود نادي الغردقة لدوري الدرجة الثالثة

كتب : صلاح عبدالله السبت 21-06-2014 11:50

شارك اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، أمس، في الحفل الذي أقيم بنادي الغردقة الرياضي بمناسبة صعود النادي إلى دوري الدرجة الثالثة، بعد مشاركته في الدرجة الرابعة لموسم واحد فقط.

وأصدر المحافظ تعليماته لمدير الشباب والرياضة ورئيس النادي، بعمل مذكرة بجميع احتياجات النادي للارتقاء بمستوى النادي ووضعه على الخريطة الرياضية.

وفي ختام الحفل، كرم المحافظ الجهاز الفني واللاعبين، وكان المحافظ صدق سابقًا بمكأفاة مالية قدرها 15 ألف جنيه للاعبين والجهاز الفني.

وحضر الحفل كل من اللواء حمدي الجزار، مدير الأمن، وعلاء عراقي، مدير الشباب والرياضة، والمهندس سعد القريشي، رئيس النادي.