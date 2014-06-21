تعليم المنوفية يعتمد تنسيق القبول للمراحل الثانوية المختلفة

كتب : محمود الحصري وسحر عون السبت 21-06-2014 12:38

أعلنت ألفت فرغلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أنه تم اعتماد تنسيق القبول للمراحل الثانوية العامة والصناعي والتجاري والزراعي بالمحافظة.

وأوضحت فرغلي أن الدكتور أحمد شيرين فوزي، محافظ المنوفية، اعتمد التنسيق، اليوم، بعد عرضه عليه، وتم الموافقة عليه وسيتم تطبيقه ابتداءً من إجراءات التقدم للعام الدراسي الجديد.

وأشارت إلى أن التنسيق توزعت درجاته كالتالي "227 درجة للثانوي العام والرياضي، و225 درجة للصناعي المتقدم بنات نظام خمس سنوات، و217 درجة للصناعي المزدوج خمس سنوات بنين، و210 درجات صناعي مزدوج بالسادات وقويسنا، و194 تخصص نسيج مزدوج بالسادات وقويسنا، و206 تعليم صناعي بنات نظام 3 سنوات، و197 تعليم صناعي 3 سنوات بنين، 206 درجات مدرسة فيشا الصناعية.