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الليلة.. انتخابات اتحاد الفنانين العرب.. وأشرف زكي ينفي ترشحه لفترة جديدة

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الليلة.. انتخابات اتحاد الفنانين العرب.. وأشرف زكي ينفي ترشحه لفترة جديدة الليلة.. انتخابات اتحاد الفنانين العرب.. وأشرف زكي ينفي ترشحه لفترة جديدة

كتب : محمد عبد الجليل منذ 36 دقيقة

كشف الدكتور أشرف زكي، رئيس اتحاد الفنانين العرب، عن انعقاد اجتماع الليلة للجمعية العمومية للاتحاد بفندق بيراميزا بالدقي، في تمام السابعة مساء؛ تمهيدا لإجراء انتخابات لاختيار رئيس اتحاد الفنانين العرب، والأمين العام وأعضاء المكتب التنفيذي.

وقال أشرف زكي في تصريح خاص لـ"الوطن": إنه "سيحضر الاجتماع وفود وممثلون للنقابات الفنية بجميع الدول العربية وستشهد الجلسة الافتتاحية إعلان بدء المؤتمر واعتماد الميزانية، وتقديم كشف حساب لما تم إنجازه في الفترة الماضية، بعدها يدير الجلسة أكبر الأعضاء سنا، وسيمثل في هذا الاجتماع الموسيقار هاني مهنى رئيس اتحاد النقابات الفنية".

ونفى أشرف زكي، نيته للترشح لمنصب رئيس الاتحاد لفترة جديدة، مؤكدا أنه أجرى بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية للاتحاد تشترط على أن يكون رئيس الاتحاد نقيبا لإحدى النقابات الفنية في الوطن العربي، وبالتالي لن يكون من حقه الترشح.

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