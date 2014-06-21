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ضبط خلية إخوانية تستهدف تصفية معارضيهم وإحراق منازلهم بمدينة السادات

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ضبط خلية إخوانية تستهدف تصفية معارضيهم وإحراق منازلهم بمدينة السادات ضبط خلية إخوانية تستهدف تصفية معارضيهم وإحراق منازلهم بمدينة السادات

كتب : محمود الحصري وسحر عون منذ 56 دقيقة

كشفت مباحث مديرية أمن المنوفية غموض مقتل شخص وإصابة آخر بإطلاق النار عشوائيًا عليهما، بعد وقوع متكررة في مدينة السادات، عن قيام 7 أشخاص بتكوين خلية لتصفية معارضيهم وإحراق منازلهم، وتم ضبط 3 منهم عن طريق مراقبة موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن المنوفية، القبض على 3 أشخاص منتمين لجماعة الإخوان، قتلوا "سروجي" سيارات، وأصابوا نجل عمه عقب إطلاق النيران عليهما بشكل عشوائي داخل ورشة الأول في مدينة السادات، والاشتراك مع 4 آخرين في حرق منزل أحد المواطنين وإطلاق النيران بشكل عشوائي على المنزل، وذلك لقيام المجني عليه بفض مظاهرات الإخوان، ومساعدة الأمن في التعرف على المشاركين بها والقبض عليهم.

كان اللواء سعيد أبوحمد، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا اللواء مجدي سابق، حكمدار المديرية، يفيد بوصول إبراهيم محمد فضل (63 عامًا - صاحب ورشة سروجي سيارات) بالمنطقة الرابعة بالسادات، مصاب بطلق ناري ونجل عمه صابر زكريا فضل (30 عامًا- مبيض محارة) جثة هامدة لمستشفى السادات المركزي وتم تحويلهما إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه حال جلوس المجني عليهما أمام ورشة الأول توقفت دراجة نارية يستقلها مجهولان وترجل أحدهم وأطلق عدة أعيرة نارية تجاههما من سلاح ناري وفرا هاربين، ما أدى إلى إصابة الأول، ومصرع الثاني، وعثر بالمكان على 7 فوارغ رصاصات من عيار 9 مم طويل.

وبسؤال المجني عليه المصاب، اتهم الإخوان بارتكاب الواقعة انتقامًا منه لمشاركته في فض مسيراتهم المناهضة للدولة والمشير عبدالفتاح وآخرها قبل ساعات من الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة 3118 إداري السادات.

وعقب تقنين الإجراءات، وفحص المشتبه بهم تمكنت قوات الأمن من القبض على عدد منهم وهم: إسلام السيد عبدالعظيم (17 عامًا - طالب بالثانوي الأزهري) ومحمد بدوي محمد البيه (18 عامًا - طالب) وحذيفة شاهر الدرة (19 عامًا - طالب بكلية التجارة)، بإستخدام دراجة نارية رقم 7426 م أ ج مملوكة لوالده، واعترفوا باشتراكهم مع 4 آخرين في ارتكاب وقائع مماثلة ضد المناهضين لمظاهرات الإخوان.

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