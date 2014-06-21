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ضبط حالة غش لطالب كتب أجزاء من المنهج على الـ"تيشرت" الخاص به بدمياط

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ضبط حالة غش لطالب كتب أجزاء من المنهج على الـ"تيشرت" الخاص به بدمياط ضبط حالة غش لطالب كتب أجزاء من المنهج على الـ"تيشرت" الخاص به بدمياط

كتب : سهاد الخضري منذ 29 دقيقة

قال الشيخ الحنفي العسيلي، مدير المنطقة الأزهرية بدمياط، إنه لم تتلق غرفة عمليات المنطقة أية شكاوى من طلاب الثانوية الأزهرية بشأن امتحاني اللغة الفرنسية للقسم الأدبي والفيزياء للقسم العلمي، حيث يبلغ عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحان 1520.

وفي سياق متصل، تجري الشؤون القانونية حاليًا بمديرية التربية والتعليم التحقيق مع طالب "حالة غش" في امتحان الفلسفة والمنطق بلجنة مدرسة اللوزي الثانوية بنات.

وقال أمين أبوالعز، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، في تصريح لـ"الوطن"، إنه تم رصد حالة غش لأحد الطلاب ويدعى "علي. ع"، بلجنة مدرسة اللوزي الثانوية، حيث تبين ارتدائه "تي شيرت" مكتوب عليه أجزاء من المنهج، ورفض الطالب المضبوط خلع التيشرت، فتم منعه من استكمال الامتحان، وأثبتت واقعة الغش، وجاري التحقيق معه من قبل الشؤون القانونية.

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