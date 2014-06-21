حزب النور يبدأ فى تلقى طلبات الترشح للبرلمان بالسويس

افتتح حزب النور بالسويس، باب المجمع الانتخابي، لأعضائه للتقدم لخوض انتخابات مجلس الشعب على قوائم الحزب بالمحافظة .

قال عباس محمد أمين حزب النور، أنهم بالفعل يتلقون حاليا طلبات الترشح على قوائم النور بالسويس وأن هناك عدد من الأعضاء تقدموا بطلبات فى هذا الأمر، وجاري فرز وفحص الطلبات والأسماء ومن ثم رفعها للأمانة العامة بالحزب بالقاهرة للاختيار بينهم .

> وأضاف أمين النور، فى تصريحات صحفية، أنهم ينتظرون تحديد موعد وآليات الانتخاب وذلك قبل 18 يوليو القادم طبقا للدستور الذى حدد إعلان إقامة الانتخابات البرلمانية فى مدة لا تزيد عن 6 أشهر من بعد اقرار الدستور وهي المدة التى ستنتهي فى 18 الشهر المقبل.