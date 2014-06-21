السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالإتجار فى الحشيش بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار محمد على السيد، وعضوية المستشارين نور الدين متولى وهانى فاروق، بأمانة سر ماجد أمين وخالد سلامة بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لخيرى – ط – م ويقيم بدائرة مركز سوهاج لاتهامه بالاتجار فى الحشيش .

ترجع الواقعة الى عام 2013 عندما وردت المعلومات لضباط مباحث مركز سوهاج، عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش بدائرة المركز، وترويج بضاعته، وبيعها للمدمنين.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة، وبعد استئذان النيابة العامة تم القبض على المتهم ، وبحوزته عدد من قطع الحشيش وزنت 86 جراما وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.