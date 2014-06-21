المالية: عمل قيادات الوزارة في السابعة صباحا يستهدف رفع أداء العمل الحكومي

أكدت وزارة المالية أنه لم يصدر أي قرار بتغيير مواعيد العمل الرسمية بالوزارة، إلا أن هناك توجها عاما ببدء العمل في السابعة صباحا من قبل الوزير ومساعديه ورؤساء القطاعات المركزية بالوزارة وأعضاء المكتب الفني للوزير ورؤساء الإدارات من شاغلي الدرجات الإشرافية، وذلك دعما لجهود الدولة في الإسراع بتنفيذ خطط التحديث والتطوير ورفع أداء العمل الحكومي.

وأشارت المالية – في بيان لها اليوم /السبت/ – إلى أن تبكير مواعيد عمل القيادات العليا بالوزارة خاصة قطاع مكتب الوزير يستهدف أيضا تمكين تلك القيادات من بحث ودراسة الملفات الخاصة باستراتيجيات العمل وسياسات تطوير ما تقدمه الوزارة من خدمات عامة للمواطنين، وذلك قبل انشغالهم في الإشراف اليومي المعتاد على مرؤوسيهم.

وأوضحت أن مواعيد عمل جميع الموظفين بالوزارة ومصالحها التابعة كما هي دون أي تغيير، ووفقا لنظم العمل واللوائح الإدارية المعمول بها حاليا، حيث توجد بعض الجهات التي يستمر العمل بها من خلال ورديات تعمل على مدار اليوم مثل مأموري الجمارك بالمنافذ والمطارات والموانىء المختلفة.

ولفت البيان إلى أن الوزير طالب كل كوادر الوزارة بتقديم مقترحات وأفكار لتطوير عمل الوزارة، بما يسهم في إثراء العمل الحكومي، وتفعيل الرقابة على المال العام، وتطوير الإدارة المالية في الجهاز الإداري للدولة.

> أ ش أ