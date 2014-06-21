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انتظام العمل بشركة الرباط بالسويس بعد تنظيم وقفة محدودة للمطالبة بمدينة سكنية

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انتظام العمل بشركة الرباط بالسويس بعد تنظيم وقفة محدودة للمطالبة بمدينة سكنية انتظام العمل بشركة الرباط بالسويس بعد تنظيم وقفة محدودة للمطالبة بمدينة سكنية

صورة أرشيفية

عاد العمل اليوم السبت، بفرع شركة الرباط وأنوار السفن التابعة لهيئة القناة بمنطقة بور توفيق بالسويس،  بعد توقف دقائق عقب تنظيمهم وقفة احتجاجية للمطالبة بتفعيل مساحة من الأراضى المخصصة لشركتهم كمدينة سكنية وبنائها بعد توقف للمشروع استمر أكثر من 26 عاما.

وقال العمال أن العمل بالشركة منتظم ويسير بشكل جيد ، موضحين أن مطالبهم مشروعه وقانونية.

وأضاف العمال فى تصريحات صحفية،  أن الفريق عادل عزت رئيس هيئة قناة السويس الأسبق قام عام 1986 بتخصيص قطعة الارض للعاملن بشركة الرباط فرع السويس بضاحية حوض الدرس المجاورة للقناة وذلك لانشاء مدينة سكنية للعاملين .

ومع بداية العمل وأخذ خطوات جادة لتمويل المشروع اعترض جهاز شئون البيئة بدعوى أن المنطقة لا تتمتع بشبكة صرف صحى وعقب ذلك تم انهاء هذه المشكلة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة وعقب ذلك لم يتم تفعيل الارض او الاستفادة منها .

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