«أوقاف الغربية» تستعد لاستقبال شهر رمضان واختيار 10 مساجد لإقامة الملتقى الفكري

استعدت مديرية أوقاف الغربية لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال إقامة الندوات والمحاضرات ودروس الدينية بمختلف المساجد ومراكز الشباب والجمعيات الأهلية بدائرة المحافظة طوال الشهر الكريم .

وتم ترشيح أربع مساجد لصلاة التراويح بجزء كامل، منها مسجدين بمركز كفر الزيات ومسجدين بمركز قطور، كما تم اختيار عشر مساجد لإقامة الملتقى الفكري بها خلال شهر رمضان بجميع الإدارات التابعة للمديرية كل ليلة يؤديها أئمة متميزون وقادرون على الحوار والأداء على ان يقوم الدعاة بإلقاء درس يومي بعد صلاة العصر بجميع المساجد ويتم عمل قافلة دينية كل يوم سبت بجميع المساجد إلى جانب إعطاء درسين أسبوعيا يوم الاثنين والأربعاء .

وتم اختيار نخبة من مفتشي الدعوة لمتابعة هذه الأنشطة يوميا طوال أيام الشهر الكريم وإقامة ندوتين دينيتين يوميا عقب صلاة المغرب .

وتهدف هذه الندوات والمحاضرات والدروس الدينية التي تقام طوال الشهر الكريم بمختلف المساجد بدائرة المحافظة إلى تعريف المصلين بتعاليم الدين الصحيح والرد على الاستفسارات والأسئلة الدينية ومعالجة الظواهر الاجتماعية بمعرفه نخبة ممتازة من علماء الأوقاف والأزهر الشريف .