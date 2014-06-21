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مرور السويس يضبط 20 ألف مخالفة خلال شهرين

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مرور السويس يضبط 20 ألف مخالفة خلال شهرين مرور السويس يضبط 20 ألف مخالفة خلال شهرين

 

أعلنت إدارة المرور بالسويس، انهم تمكنوا من ضبط 20 ألف مخالفة مرورية متنوعة منذ منتصف أبريل حتي منتصف يونيه.

وقال تقرير صادر من العميد نجيب أحمد قائد المرور بالمحافظة تم تسليمه للمجلس التنفيذى للمحافظة، إنهم تمكنوا خلال الشهر الماضي من ضبط 7449 مخالفة مرورية متنوعة بجميع احياء السويس الخمسة ” السويس – فيصل – عتاقة – الجناين – الأربعين ” فضلا عن الطرق الصحراوية  ” 878 انتظار خاطئ – 2211 مخالفة للدراجات البخاريجة – 1146 حالات سحب تراخيص – 1658 مخالفة متنوعة – 379 دخان كثيف – 730 أمن ومتانة .

وأضاف التقرير، أنه تم التصالح الفورى مع 306 شخص بإجمالى مبالغ 15300 جنيه، كما تم ضبط 121 دراجة بخارية واحتجازهم لسيرهم بدون نمر بالإضافة حجز 13 سيارة بدون تراخيص .

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