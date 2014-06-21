أمين الرياض يتفقد مواقع نقل مباريات كأس العالم في متنزهات العاصمة

أطمأن أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل على مستوى الخدمات التي تقدمها أمانة الرياض لمتابعي بطولة كأس العالم الحالية والتي تنقلها أمانة الرياض مباشرة في عدد من المتنزهات في العاصمة.

وخلال الجولة التي قام بها المهندس عبدالله المقبل على مواقع عرض الشاشات تحدث أمين الرياض إلى متابعي البطولة العالمية ومستوى الخدمة التي تقدم للمتابعين.

وقد أعرب عدد من المتابعين عن شكرهم لجهود أمانة الرياض على تلك البادرة التي أسهمت في توفير أجواء مناسبة لعشاق الرياض في أجواء أسرية وشبابية مهيأة وفق كافة الخدمات.

من جانبه أكد المهندس المقبل حرص أمانة منطقة الرياض وبتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية وصاحب السمو الملكي الامير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالعمل على توفير كافة الخدمات والمرافق لخدمة أبناء منطقة الرياض وزوارها. تجدر الإشارة إلى أن أمانة منطقة الرياض سجلت بادرة هي الأولى من نوعها تتمثل في نقل مباشر لمباريات كأس العالم عبر شاشات عملاقة في عدد من كبريات المتنزهات في العاصمة الرياض.