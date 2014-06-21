العنقري يشكر جامعة المجمعة على مشروع التدريب المجتمعي

المجمعة - محمد الأمان

تلقى معالي مدير جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن برقية خطية من معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري، شكره فيها على تنفيذ الجامعة لمشروع التدريب والتعليم الإلكتروني المجتمعي المتنقل، كما أشاد معاليه بجهود مدير الجامعة ومنسوبيها في هذا الخصوص، داعياً لبذل المزيد من العمل والاستمرار في ذلك، يذكر بأن هذا المشروع النوعي تم تدشينه مؤخراً من قبل معالي مدير الجامعة من خلال حافلة مجهزة بمعمل حاسوبي تتنقل بين المدن والقرى والهجر، ويهدف هذا المشروع إلى تقديم خدمة مجتمعية من خلال نشر ثقافة التعليم الإلكتروني، وتطوير وتأهيل أفراد المجتمع في أساسيات الحاسب الآلي، وزيادة فاعلية الاتصال بين الجامعة والمجتمع، ورفع المستوى الثقافي والعلمي لأفراد الفئة المستهدفة، وتهيئة المتعلمين للتفاعل الإيجابي مع متغيرات التكنولوجيا وتطبيقاتها التعليمية المتلاحقة.