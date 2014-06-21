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مدرسة الأحنف تودع السعيد

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مدرسة الأحنف تودع السعيد مدرسة الأحنف تودع السعيد

    نظمت مدرسة الأحنف بن قيس الابتدائية بالرياض نهاية العام الدراسي 1435/1434ه حفل توديع للمعلم الفاضل إبراهيم بن عبدالله السعيد والذي أمضى في الخدمة أكثر من 30 عاماً قدم فيها رسالته التربوية وأثرى طلابه بالمعلومات المفيدة والتي تنفعهم في مستقبل عمرهم خدمة لدينهم ثم لمليكهم ووطنهم.

وقد كان الحفل بحضور مشرف المتابعة بالإدارة العامة للتربية والتعليم بالرياض أحمد بن محمد العماري والمشرف في مكتب التربية والتعليم في شمال الرياض محمود محيي الدين وبحضور لفيف من زملاء المهنة بالمدرسة يتقدمهم مدير المدرسة وليد بن سليمان القرطون.

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