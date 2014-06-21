اليوم..نادي سوهاج يلتقى الفريق الأسيوطى بالفيوم ضمن مباريات “دورى الصعيد”

يلتقى فى الساعة الخامسة من مساء اليوم البست ، فريق نادى سوهاج الرياضى وفريق الأسيوطى، بمحافظة الفيوم، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدورة الترقى للدورى الممتاز لمجموعة الصعيد .

يدخل نادى سوهاج المباراة محتلا المركز الاول ب9 نقاط ويأتى خلفه فريق الأسيوطى بـ7 نقاط ليتعين على نادى سوهاج الفوز فى تلك المباراة للوصول مباشرة للدورى الممتاز وتحقيق حلم السوهاجية .

وكان اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج قد التقى بلاعبى فريق نادى سوهاج ووعدهم بمكافأت مالية حال فوزهم وصعودهم للدورى الممتاز لكرة القدم لتمثيل سوهاج ومحافظات جنوب الصعيد ،وحرصا منه على تمسك لاعبى سوهاج بهذا الهدف قرر المحافظ حضور هذا اللقاء الحاسم بالفيوم .

وعلى جانب اخر ، جارى التنسيق بين المحافظة ونادى سوهاج ومديرية الشباب والرياضة لتخصيص اتوبيسات لنقل مشجعى النادى لمازرة الفريق اثناء تادية المباراة، فيما قررت رابطة ابناء سوهاج بالقاهرة حضور المباراة الفاصلة.

الجدير بالذكر ان نادى سوهاج سوف يخوض المباراة بكامل نجومه، الأمر الذى يعطى تفاؤلا كبيرا فى تحقيق الفوز .