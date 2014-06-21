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محافظ البحر الأحمر يكرم لاعبي نادي الغردقة ويصرف 15 ألف جنيه مكافأة لهم

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محافظ البحر الأحمر يكرم لاعبي نادي الغردقة ويصرف 15 ألف جنيه مكافأة لهم محافظ البحر الأحمر يكرم لاعبي نادي الغردقة ويصرف 15 ألف جنيه مكافأة لهم

نظم مجلس إدارة نادي الغردقة الرياضي،  احتفالية كبري لتكريم فريق كرة القدم والجهاز الفني والإداري للفريق، بعد تمكن فريق كرة والقدم من الصعود لدوري الدرجة الثالثة العام الحالي وقام اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمربتكريم اللاعبين والجهاز الفني ومسالثالثة، وذلك في إطار اهتمام المحافظة بالأنشطة ومسؤولي النادي وطالبهم بمواصة الانتصارات وتحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز.

وسلم المحافظ للاعبي الفريق شهادات تقديرية ومبالغ مالية وميداليات، ووافق علي صرف مبلغ 15 ألف جنيه مكافأة للجهاز الفني ولاعبي نادي الغردقة، بمناسبة صعود النادي من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة.

ومن جانبه، أكد الكابتن ناصر النقه، المدير الفني للفريق، ان مجلس ادارة النادي قرر اقامة معسكر خارجي للفريق واداء عدد من المبارايات الودية استعدادا لانطلاق بطولة دوري الدرجة الثالثة.

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