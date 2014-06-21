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"المؤتمر": زيارة "خادم الحرمين" توضح مدى حرصه على استقرار مصر

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"المؤتمر": زيارة "خادم الحرمين" توضح مدى حرصه على استقرار مصر "المؤتمر": زيارة "خادم الحرمين" توضح مدى حرصه على استقرار مصر

كتب : محمد عبدالوهاب: منذ 16 دقيقة

قال الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، اليوم، إن زيارة العاهل السعودي لمصر مساء أمس، رغم حالتة الصحية تؤكد على مدى اهتمامه وحرصه على استقرار .

وأضاف رئيس حزب المؤتمر، في بيان رسمي، أن زيارة خادم الحرمين الشريفين وتهنئته للرئيس المنتحب عبد الفتاح ، تؤكد على اهتمامه بتقوية العلاقت بين البلدين، مشيرًا إلى أن الزيارة لها أبعاد إنسانية وسياسية وهي رسالة للعالم أن مصر والسعودية هما رمانة ميزان الأمة العربية، وأن الجرح العربي سوف يلتئم قريبا بأمر الله، وستفشل المؤمرات الخارجية علينا بفضل تكاتفنا ووحدتنا، وسيكون العرب يد واحدة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل أمس، العاهل السعودي، بمطار القاهرة عندما صعد إلى الطائرة الملكية بصحبة رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، ووزراء حكومته لعقد قمة ثنائية "مصرية - سعودية".

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