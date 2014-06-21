"النور": زيارة الملك عبد الله لمصر تؤكد عمق العلاقات "المصرية - السعودية"

كتب : محمد كامل وسعيد حجازي : منذ 14 دقيقة

قال المهندس جلال مرة، الأمين العام لحزب النور، اليوم، إن زيارة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، العاهل السعودي، أمس، إلى القاهرة تدل على عمق العلاقة بين الشعبين المصري والسعودي، وتعكس معاني الإخوة بين البلدين، وتدل على أنهما شعب واحد، كما تدل علي قوة العلاقات بين البلدين.

وقال "مرة"، في تصريحات صحفية، "نأمل أن تزيد الزيارة من روابط الصلة بين الشعبين المصري والسعودي، وأن تكون خطوة لحل جميع المشكلات التي تتعرض لها المنطقة العربية، وأن يعم العدل والسلام العالم العربي والإسلامي".