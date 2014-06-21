الحكم بإعدام 183 متهم بينهم بديع والمؤبد لـ 4 وبراءة 496 في أحداث العدوة بالمنيا

أصدرت محكمة جنايات المنيا، اليوم، برئاسة المستشار سعيد يوسف، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين إبراهيم وليد وطلعت جودة ، حكمها ضد 683 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان، بينهم محمد بديع، مرشد الجماعة و 38 عضوًا بالجماعة الإسلامية، محالة أوراقهم لفضيلة المفتي، لتورطهم في أحداث العنف التي وقعت بمركز العدوة شمال المحافظة، منتصف شهر أغسطس من العام الماضي، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

حيث قضت المحكمة اليوم حكمها الأتي : بإعدام 183 متهم والحكم بالسجن المؤبد علي 4 متهمين و براءة 496 متهم وذلك فى أحداث شغب العدوة.

كانت النيابة العامة قد أحالتهم إلي المحاكمة ووجهت لهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليهم من ضباط وافراد الشرطة بقصد ترويعهم وإلحاق الاذي بهم وفرض السطوة عليهم والبلطجة والسرقة بالاكراه والاتلاف العمدي ووضع النار عمدا في مباني ومراكز الشرطة باستخدام المولوتوف بقصد إلحاق ضرر جسيم بالبلاد والانضمام الي تنظيم ارهابي ومساعدته في جلب الاسلحة والادوات لارتكاب افعال إرهابية وادارة جماعة الغرض منها الدعوة الي تعطيل أحكام الاعلان الدستوري المؤقت وإلاضرار بالوحدة الوطنية .

كما شكلوا تجمهرا يضر بالسلم العام للاعتداء علي الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة قتلوا اثنين وشرعوا في قتل العشرات عمدا مع سبق الاصرار والترصد امام مركز شرطة العدو وقتلوا نائب مأمور مركز شرطة مطاي وحاولوا التأثير علي رجال السلطة العامة ومنعهم من اداء اعمالهم بالقوة والعنف كما مكنوا وسهلوا وساعدوا 58 متهما من الهرب من مركزي الشرطة واخفوا اشياء مسروقة ومتحصلة من جرائمهم.

وكان المتهمون ارتكبوا جرائمهم إبان احداث فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة في 14 اغسطس الماضي وأحالتهم النيابة العامة للمحاكمة في فبراير الماضي، وحددت محكمة استئناف بني سويف جلسة الثلاثاء 25 مارس لنظر القضية واستغرقت في نظرها جلسة واحدة فقط استمعت خلالها لتلاوة أمر الاحالة ومرافعة النيابة وسماع 30 من شهود الاثبات.

​​فيما امتنع الدفاع عن المتهمين الـ 683 عن حضور الجلسة لتقرر المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة 28 ابريل لتصدر في هذه الجلسة قرارا باحالة اوراق المتهمين الـ 683 الي فضيلة مفتي الديار المصرية وتحدد جلسة الغد للنطق بالحكم.

كانت النيابة وجهت للمتهمين من الثالث وحتي المتهم 683 يوم 14 اغسطس الماضي بدائرة مركز شرطة العدوة محافظة المنيا اشتركو واخرون مجهولون في التجمهور المؤلف من اكثر من خمسة اشخاص من شأنه ان يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء علي الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير علي رجال السلطة العامة ومنعهم من اداء اعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وادوات مما تستخدم في الاعتداء علي الاشخاص وقد وقعت تلك الجريمة تنفيذا للغرض المقصود منه التجمهر مع علمهم بارتكاب جرائم مقترنة بالجريمة الاولي وهي : استعرضوا وآخرون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد المجني عليهم الواردة اسمائهم بالتحقيقات وكان ذلك بقصد ترويعهم والحاق الاذي المادي والمعنوي بهم وفرض السطوة عليهم بان تجمع المتهمون واخرون مجهولون من اعضاء جماعة الإخوان والموالين لهم في مسيرات متوجهين الي ديوان مركز شرطة العدوي محال اعمالهم بعضهم حاملا اسلحة نارية واسلحة بيضاء والبعض الاخر حاملا ادوات معدة للاعتداء علي الأشخاص .