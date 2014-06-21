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ارسيليا يبدأ استعداداته للموسم الجديد بدون بييلسا

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ارسيليا يبدأ استعداداته للموسم الجديد بدون بييلسا ارسيليا يبدأ استعداداته للموسم الجديد بدون بييلسا

باريس،(إفي): بدأ فريق مارسيليا الفرنسي اليوم استعدادته للموسم الجديد في غياب مديره الفني الجديد، الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، الذي لا يزال في بلده لأسباب شخصية، وفقا للنادي.

وأدار الحصة التدريبية الأولى للفريق استعدادا للموسم الجديد مساعد بييلسا، التشيلي دييجو رييس، يرافقه عدد من أفراد الجهاز الفني للفريق.

وأشار النادي إلى أن بييلسا يعتزم السفر إلى أوروبا الثلاثاء المقبل، ومن المنتظر أن يتوجه إلى زيورخ الأربعاء للاجتماع مع مالكة النادي مارجريتا لويس دريفوس.

ويصبح مارسيليا بهذا أول فريق فرنسي يبدأ الاستعدادات للموسم المقبل، في ظل غياب عدد من لاعبيه.

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