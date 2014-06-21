أخبار عاجلة

كارثة انسانية .. إسلام السيد طفل 13 سنة يحكي كيف اغتصبه خاله لـ 3 سنوات بالشرقية (فيديو) -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يضرب مثال فى كيفية معالجة الأمور وحل المشكلات -
علاجات طبيعية للتخلص من التهاب المهبل البكتيري -
الملعقة السوداء بطعم الشوكولا تحطم دهون الكرش الافخاذ و الارداف و تسد لشهية و تفقدك 13 كيلو دون رجيم -
تغطية خاصة - عادل العدوي : التعاون الإستخباراتي من أهم العناصر في العلاقة المصرية الأمريكية -
لقاء حصري - رأى أحمد أحمد فى إدارة عيسى حياتو للإتحاد الإفريقي -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يكشف رؤيته المستقبلية لدعم كافة الاتحادات -
لقاء حصري - علاقة احمد احمد مع هاني أبو ريدة ودوره المؤثر فى فوزه بانتخابات الكاف -
اخسر 6 كيلو في 10 ايام على المضمون مع هذا المشروب الذي تتناوله قبل الذهاب للنوم -
الكوب العجيب اشربه صباحا على الريق يفقدك الكرش دون رجيم و يقوي مناعة جسمك و يخلصك من الامساك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

"الداخلية" تطلق مسابقة إبداعية للجمهور ضمن حملة "قَصَّوا عَلَيْ "

Google+ Print
"الداخلية" تطلق مسابقة إبداعية للجمهور ضمن حملة "قَصَّوا عَلَيْ " "الداخلية" تطلق مسابقة إبداعية للجمهور ضمن حملة "قَصَّوا عَلَيْ "

أطلقت وزارة الداخلية   مسابقة  إبداعية للجمهور،   "لكتابة نصيحة " و" تصميم ملصق إعلاني"  و"مقطع "، للتعبير عن  مضمون   وأهداف حملة "قصّوا علَيْ "، وسيحصل  الفائزون   بالمراكز الأولى والثانية على جوائز نقدية تشجيعية.

وقال النقيب عبد المطلب الحمادي رئيس قسم الدراسات والحملات الإعلامية في إدارة الإعلام  الأمني  في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تأتي  المسابقة  انطلاقاً من حرص  الوزارة  على  إشراك  شرائح المجتمع  كافة  في التفاعل مع الحملة، وأهدافها  الإنسانية للتوعية  بآفة  المخدرات وآثارها  الخطيرة  المدمرة  على المتعاطي ومحيطه الأسري والمجتمع.

وذكر الحمادي  انه  تم تحديد ثلاثة محاور رئيسية  للمسابقة  تشمل: كتابة نصيحة  لاتتجاوز 50 حرفاً، وتصميم ملصق  إعلاني  إبداعي  يتناسب مع  أهداف  الحملة ومضمونها، ومقطع فيديو  لايتجاوز 15 ثانية  يظهر الآثار السلبية  للمخدرات،  أو مخاطر  رفقاء السوء، والآثار الأخلاقية  للمخدرات  ويتناول  الفيديو  أي جانب من  جوانب حملة "قصّوا عليْ "،  وحددت   السادس من يوليو  المقبل  كآخر موعد  لاستلام المشاركات،  على أن يتم الإعلان عن  الفائزين  في مواقع التواصل  الاجتماعي التابعة لوزارة  الداخلية على   الإنترنت.

وبيّن  شروط  المشاركة بالمسابقة  في أن تكون جميع  الموضوعات  متعلقة  بأهداف حملة وزارة الداخلية "قصَّوا عَلَيْ "، وأن تكون جميع الأفكار والتصاميم ومقاطع الفيديو  شخصية  مرتبطة بالإبداع شكلاً ومضموناً، وليست منسوخة  أو مقلدة من الإنترنت أو من  أعمال  الآخرين، وإرسال  المشاركات على البريد  الإلكتروني  المخصص  لاستقبال  المشاركات: contests@securitymedia.ae
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
فيديو| أديب عن قمة السيسي وترامب: «بينهما كيميا.. وكسرنا عزلة 8 سنين»

فيديو| أديب عن قمة السيسي وترامب: «بينهما كيميا.. وكسرنا عزلة 8 سنين»

كارثة انسانية .. إسلام السيد طفل 13 سنة يحكي كيف اغتصبه خاله لـ 3 سنوات بالشرقية (فيديو)

كارثة انسانية .. إسلام السيد طفل 13 سنة يحكي كيف اغتصبه خاله لـ 3 سنوات بالشرقية (فيديو)

صور وفيديو.. المدير الفني الجديد للزمالك يصل القاهرة

صور وفيديو.. المدير الفني الجديد للزمالك يصل القاهرة

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي