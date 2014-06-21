"الداخلية" تطلق مسابقة إبداعية للجمهور ضمن حملة "قَصَّوا عَلَيْ "

أطلقت وزارة الداخلية مسابقة إبداعية للجمهور، "لكتابة نصيحة " و" تصميم ملصق إعلاني" و"مقطع فيديو"، للتعبير عن مضمون وأهداف حملة "قصّوا علَيْ "، وسيحصل الفائزون بالمراكز الأولى والثانية على جوائز نقدية تشجيعية.

وقال النقيب عبد المطلب الحمادي رئيس قسم الدراسات والحملات الإعلامية في إدارة الإعلام الأمني في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تأتي المسابقة انطلاقاً من حرص الوزارة على إشراك شرائح المجتمع كافة في التفاعل مع الحملة، وأهدافها الإنسانية للتوعية بآفة المخدرات وآثارها الخطيرة المدمرة على المتعاطي ومحيطه الأسري والمجتمع.

وذكر الحمادي انه تم تحديد ثلاثة محاور رئيسية للمسابقة تشمل: كتابة نصيحة لاتتجاوز 50 حرفاً، وتصميم ملصق إعلاني إبداعي يتناسب مع أهداف الحملة ومضمونها، ومقطع فيديو لايتجاوز 15 ثانية يظهر الآثار السلبية للمخدرات، أو مخاطر رفقاء السوء، والآثار الأخلاقية للمخدرات ويتناول الفيديو أي جانب من جوانب حملة "قصّوا عليْ "، وحددت السادس من يوليو المقبل كآخر موعد لاستلام المشاركات، على أن يتم الإعلان عن الفائزين في مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.

وبيّن شروط المشاركة بالمسابقة في أن تكون جميع الموضوعات متعلقة بأهداف حملة وزارة الداخلية "قصَّوا عَلَيْ "، وأن تكون جميع الأفكار والتصاميم ومقاطع الفيديو شخصية مرتبطة بالإبداع شكلاً ومضموناً، وليست منسوخة أو مقلدة من الإنترنت أو من أعمال الآخرين، وإرسال المشاركات على البريد الإلكتروني المخصص لاستقبال المشاركات: contests@securitymedia.ae

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