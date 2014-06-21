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الشرطة الفرنسية تقبض على سيدة مُسنة قتلت زوجها وطهت قلبه

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الشرطة الفرنسية تقبض على سيدة مُسنة قتلت زوجها وطهت قلبه الشرطة الفرنسية تقبض على سيدة مُسنة قتلت زوجها وطهت قلبه

الشرطة الفرنسية

أوقفت السلطات الفرنسية سيدة سبعينية بتهمة قتل زوجها الثمانيني وطبخ أعضاء من جسمه، بحسب ما أعلن مصدر أمني الجمعة.
> ووقعت هذه الجريمة ليل 21-22 مايو في الشرق الفرنسي، وسرعان ما أوقفت الشرطة منفذتها البالغة من العمر 71 عاماً، وهي أم لعشرة أولاد.
> وتوصل المحققون إلى أنها قتلت زوجها بضربه بمدقة، ثم قطعت جثته وطبخت قلبه وأنفه وأعضاءه التناسلية.

من جهتها، قالت محامية السيدة إن موكلتها تعاني “بشكل واضح” من اضطرابات عقلية.

وأحيلت السيدة إلى وحدة المتابعة النفسية لتحديد ما إذا كانت مؤهلة للمحاسبة القضائية، وقد ظلت صامتة طوال مدة توقيفها.

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