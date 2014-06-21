القضاء الإدارى يقضى ببطلان انتخابات نادى قارون بالفيوم

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار شعبان كمال حمدان نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد عبد النعيم نصير وحازم محمود موسى على وخالد عبدالعزيز محمد ببطلان انتخابات نادى قارون فى الدعوى رقم 145 لسنة 1 ق المقامه من عبدالحكيم عطيه اللواج المرشح لرئاسة النادى ضد كل من محافظ الفيوم ووزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة ورئيس مجلس إدارة نادى قارون صلاح حلمى فهمى .

قضت المحكمه ببطلان انتخابات النادى التى جرت فى 30 سبتمبر 2010 لما شابها من مخالفات والزمت الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلان بطلان الإنتخابات وتنفيذ الحكم .

ومن جهه أخرى تنظر المحكمة قضية تعويض أقامها “اللواج” خلال شهر أغسطس القادم .