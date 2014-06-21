محافظ بورسعيد: إجراءات رداعة ضد سارقي التيار الكهربائي

طالب اللواء سماح قنديل، محافظ بورسعيد من مديرية الكهرباء بالمحافظة وحي العرب بسرعة تركيب عدادات الكهرباء إلي سكان منطقة الأمل الجديدة والبدء الفوري وذلك للحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي في هذة المنطقة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها محافظ بورسعيد الي منطقتي الامل الجديدة ومنطقة فاطمة الزهراء والسيدة نفيسة والاستماع الي الاهالي علي مدار ساعتين الي المشاكل التي يوجهوانها والتي تركزت معظمها علي سوء حالة الصرف الصحي وعدم وجود اعمدة اضاء ليلا بالاضافة الي انتشار الحشرات الطائرة .

واكد المحافظ بانة لا تهاون مع سارقي التيار الكهربائي وسوف تكون هناك اجرارات قانونية رداعة ضدهم، و تشديد الرقابة على جريمة سرقة التيار الكهربائي الذي من شأنه ضياع حقوق الدولة، بسبب عدم تحصيل القيمة المستخدمة من الكهرباءالتي يتم سرقتها.

واستعدت المحافظة وكثفت الحملات بالتنسيق مع شرطة الكهرباءلضبط المتسببين في السرقات وتطبيق قانون العقوبات على من يثبت تورطه في تهريب أو سرقة الكهرباء، كبدايةللقضاءعلى تجاوزات أصحاب النفوس الضعيفة والمريضة الذين يلجئون لسرقة التيار الكهربائي بشكل غير شرعي.