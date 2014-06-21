مريضاً نفسياً يتسبب فى حريق مزرعة شقيقه فى القليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب بمزرعة دواجن بقرية ميت بطوخ.

> تم إخطار اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية بالواقعة وعلي الفور أنتقلت قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق واخماده.

> وبالفحص تبين نشوب الحريق بمزرعة دواجن خاليه من الدواجن مساحتها حوالى 3 قيراط مقامة بالطوب الأبيض ومعروشه بالخشب والبوص واتت النيران على سقف المزرعه بالكامل وبسؤال مالك المزرعه إتهم شقيقه حيث انه يعانى من مرض نفسى وإتهمه بالتسبب فى حريق المزرعة.

> فتمكن ضباط وحدة مباحث مركز طوخ من ضبط المتهم ولم يتمكنوا من إستجوابه لمرضه النفسى.

> وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10166 أدارى مركز طوخ لسنة 2014 ، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.