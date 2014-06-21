أخبار عاجلة

كارثة انسانية .. إسلام السيد طفل 13 سنة يحكي كيف اغتصبه خاله لـ 3 سنوات بالشرقية (فيديو) -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يضرب مثال فى كيفية معالجة الأمور وحل المشكلات -
علاجات طبيعية للتخلص من التهاب المهبل البكتيري -
الملعقة السوداء بطعم الشوكولا تحطم دهون الكرش الافخاذ و الارداف و تسد لشهية و تفقدك 13 كيلو دون رجيم -
تغطية خاصة - عادل العدوي : التعاون الإستخباراتي من أهم العناصر في العلاقة المصرية الأمريكية -
لقاء حصري - رأى أحمد أحمد فى إدارة عيسى حياتو للإتحاد الإفريقي -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يكشف رؤيته المستقبلية لدعم كافة الاتحادات -
لقاء حصري - علاقة احمد احمد مع هاني أبو ريدة ودوره المؤثر فى فوزه بانتخابات الكاف -
اخسر 6 كيلو في 10 ايام على المضمون مع هذا المشروب الذي تتناوله قبل الذهاب للنوم -
الكوب العجيب اشربه صباحا على الريق يفقدك الكرش دون رجيم و يقوي مناعة جسمك و يخلصك من الامساك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مريضاً نفسياً يتسبب فى حريق مزرعة شقيقه فى القليوبية

Google+ Print
مريضاً نفسياً يتسبب فى حريق مزرعة شقيقه فى القليوبية مريضاً نفسياً يتسبب فى حريق مزرعة شقيقه فى القليوبية

صورة أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب بمزرعة دواجن بقرية ميت بطوخ.
> تم إخطار اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية بالواقعة وعلي الفور أنتقلت قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق واخماده.
> وبالفحص تبين نشوب الحريق بمزرعة دواجن خاليه من الدواجن مساحتها حوالى 3 قيراط مقامة بالطوب الأبيض ومعروشه بالخشب والبوص واتت النيران على سقف المزرعه بالكامل وبسؤال مالك المزرعه إتهم شقيقه حيث انه يعانى من مرض نفسى وإتهمه بالتسبب فى حريق المزرعة.
> فتمكن ضباط وحدة مباحث مركز طوخ من ضبط المتهم ولم يتمكنوا من إستجوابه لمرضه النفسى.
> وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10166 أدارى مركز طوخ لسنة 2014 ، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا