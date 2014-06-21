أخبار عاجلة

كارثة انسانية .. إسلام السيد طفل 13 سنة يحكي كيف اغتصبه خاله لـ 3 سنوات بالشرقية (فيديو) -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يضرب مثال فى كيفية معالجة الأمور وحل المشكلات -
علاجات طبيعية للتخلص من التهاب المهبل البكتيري -
الملعقة السوداء بطعم الشوكولا تحطم دهون الكرش الافخاذ و الارداف و تسد لشهية و تفقدك 13 كيلو دون رجيم -
تغطية خاصة - عادل العدوي : التعاون الإستخباراتي من أهم العناصر في العلاقة المصرية الأمريكية -
لقاء حصري - رأى أحمد أحمد فى إدارة عيسى حياتو للإتحاد الإفريقي -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يكشف رؤيته المستقبلية لدعم كافة الاتحادات -
لقاء حصري - علاقة احمد احمد مع هاني أبو ريدة ودوره المؤثر فى فوزه بانتخابات الكاف -
اخسر 6 كيلو في 10 ايام على المضمون مع هذا المشروب الذي تتناوله قبل الذهاب للنوم -
الكوب العجيب اشربه صباحا على الريق يفقدك الكرش دون رجيم و يقوي مناعة جسمك و يخلصك من الامساك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الرئيس السيسى يشهد الاحتفال بتخريج الدفعة 51 من الكلية الفنية العسكرية

Google+ Print
الرئيس السيسى يشهد الاحتفال بتخريج الدفعة 51 من الكلية الفنية العسكرية الرئيس السيسى يشهد الاحتفال بتخريج الدفعة 51 من الكلية الفنية العسكرية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الاعلى للقوات المسلحة حفل تخريج الدفعة 51 من الكلية الفنية العسكرية وذلك بمقر الكلية اليوم السبت .

وشهد الاحتفال إلى جانب الرئيس المستشار عدلى منصور الرئيس السابق والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والانتاج الحربى والفريق محمود حجازى رئيس الاركان وكبار قادة القوات المسلحة ورؤساء الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.

كما شهد الاحتفال عدد من الوزراء المحافظين والملحقين العسكريين لعدد من الدول العربية والأجنبية وبعض الشخصيات العامة وأسر الخريجين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا