الرئيس السيسى يشهد الاحتفال بتخريج الدفعة 51 من الكلية الفنية العسكرية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الاعلى للقوات المسلحة حفل تخريج الدفعة 51 من الكلية الفنية العسكرية وذلك بمقر الكلية اليوم السبت .

وشهد الاحتفال إلى جانب الرئيس المستشار عدلى منصور الرئيس السابق والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والانتاج الحربى والفريق محمود حجازى رئيس الاركان وكبار قادة القوات المسلحة ورؤساء الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.

كما شهد الاحتفال عدد من الوزراء المحافظين والملحقين العسكريين لعدد من الدول العربية والأجنبية وبعض الشخصيات العامة وأسر الخريجين.