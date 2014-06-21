محافظ الجيزة: التعاون مع شباب جامعة القاهرة فى تنمية البيئة فى أجازة الصيف



> أكد الدكتور على عبدالرحمن محافظ الجيزة أن هناك بعضا من شباب جامعة القاهرة وخاصة من كليات الاقتصاد يستغلون حاليا فترة الاجازة الصيفية والاماكن المحيطة بالجامعة بالتعاون مع محافظة الجيزة فى عمل تنمية بيئية واجتماعية .

وقال عبدالرحمن – فى تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط – إن شباب الجامعة يحاولون خلال فترة الاجازة ، الاشتراك فى حملات محو ألامية للاهالى ، ويتعاونوا مع المحافظة فى عمليات التجميل للحدائق والارصفة والاسوار ، وننسق حاليا مع هيئة النظافة والتجميل لاعطائهم بعض الامكانيات بجانب هناك دعم من الجمعيات الاهلية.

وأكد محافظ الجيزة أن الشباب هم أمل المستقبل وحملة الراية خلال الفترة المقبلة من خلال العمل الجاد والمستمر ودفع عجلة الإنتاج.

أ ش أ