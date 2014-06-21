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إخماد حريق بسيارتين بجراج بشبرا الخيمة

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إخماد حريق بسيارتين بجراج بشبرا الخيمة إخماد حريق بسيارتين بجراج بشبرا الخيمة

صورة أرشيفية

أخمدت قوات الحماية المدنية بالقليوبية حريق بسيارتين داخل جراج ببرج الشبراوى بمسطرد بقسم ثان شبرا الخيمة. 

تم اخطار اللواء محمود يسري، مدير أمن القليوبية، بالواقعة وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطره على الحريق ومنع امتداده لباقى السيارات الموجودة بالجراج.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بالسيارة رقم 4531 ق. ى. س ملك المدعو هيثم صلاح ذكى فرج 37 سنة مدير مطبعه واتت النيران على السيارة بالكامل وامتد الحريق للسيارة رقم 523 أ س و ملك المدعو صلاح محمد إبراهيم 30 سنة حارس الجراج مما ادى لاحتراقها أيضاً بالكامل، وبسؤال مالكى السيارتين رددا ذات المضمون وعللا سبب الحريق احتمالية حدوث ماس كهربائي بتوصيلات السيارة الاولى ادى لنشوب الحريق وامتداده للسيارة الثانية ولم يشتبها فى نشوبه جنائياً.

تم التحفظ على السيارتين واخطرت الأدلة الجنائية لاتخاذ شئونها، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5978 ادارى قسم ثان شبرا الخيمه لسنة 2014 ، وجارى العرض على النيابة للتحقيق.

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