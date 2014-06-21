الدنماركي نيكلاس بيدرسين يفوز بلقب ملك جمال العالم للعام 2014

فاز ملك جمال الدنمارك Nicklas Pedersen بلقب ملك جمال العالم للعام 2014.

Pedersen البالغ من العمر 23 عاماً، خطف هذا اللقب من 45 ملك جمال حول العالم، منهم البريطاني، الإيرلندي، النيجيري وغيرهم...

وقد تم تتويج Nicklas مساء الأحد في حفل ضخم أقيم في Riviera International Conference Centre بديفون، جنوب غرب إنكلترا.

حاز Pedersen على مبلغ مالي قيمته 50 ألف دولار أمريكي، وقال إن السفر حول العالم هو من ضمن أولويّاته حاليّاً، إلى جانب مساعدة الفقراء وتقديم الإحسان لهم.

ملك جمال العالم الذي يعمل في النجارة، قال: سأطّل في المناسبات العامّة وسأشارك في المهمّات الإنسانيّة والخيريّة، كما أتمنّى زيارة هايتي لتسخير مهاراتي في بناء ما دُمّر في السابق.

ومن جهة أخرى، كشف Pedersen أنه يوّد قضاء إجازة قصيرة في جزيرة مالطا الإيطالية مع ملك جمال إنكلترا Jordan Williams، وملك جمال مالطا Bjorn Demicoli الذي سيعرفّهم على المنطقة.