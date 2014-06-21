أخبار عاجلة

كارثة انسانية .. إسلام السيد طفل 13 سنة يحكي كيف اغتصبه خاله لـ 3 سنوات بالشرقية (فيديو) -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يضرب مثال فى كيفية معالجة الأمور وحل المشكلات -
علاجات طبيعية للتخلص من التهاب المهبل البكتيري -
الملعقة السوداء بطعم الشوكولا تحطم دهون الكرش الافخاذ و الارداف و تسد لشهية و تفقدك 13 كيلو دون رجيم -
تغطية خاصة - عادل العدوي : التعاون الإستخباراتي من أهم العناصر في العلاقة المصرية الأمريكية -
لقاء حصري - رأى أحمد أحمد فى إدارة عيسى حياتو للإتحاد الإفريقي -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يكشف رؤيته المستقبلية لدعم كافة الاتحادات -
لقاء حصري - علاقة احمد احمد مع هاني أبو ريدة ودوره المؤثر فى فوزه بانتخابات الكاف -
اخسر 6 كيلو في 10 ايام على المضمون مع هذا المشروب الذي تتناوله قبل الذهاب للنوم -
الكوب العجيب اشربه صباحا على الريق يفقدك الكرش دون رجيم و يقوي مناعة جسمك و يخلصك من الامساك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

الدنماركي نيكلاس بيدرسين يفوز بلقب ملك جمال العالم للعام 2014

Google+ Print
الدنماركي نيكلاس بيدرسين يفوز بلقب ملك جمال العالم للعام 2014 الدنماركي نيكلاس بيدرسين يفوز بلقب ملك جمال العالم للعام 2014

السبت 21-06-2014 00:20

فاز ملك جمال الدنمارك Nicklas Pedersen بلقب ملك جمال العالم للعام 2014.

Pedersen البالغ من العمر 23 عاماً، خطف هذا اللقب من 45 ملك جمال حول العالم، منهم البريطاني، الإيرلندي، النيجيري وغيرهم...

وقد تم تتويج Nicklas مساء الأحد في حفل ضخم أقيم في Riviera International Conference Centre بديفون، جنوب غرب إنكلترا.

حاز Pedersen على مبلغ مالي قيمته 50 ألف دولار أمريكي، وقال إن السفر حول العالم هو من ضمن أولويّاته حاليّاً، إلى جانب مساعدة الفقراء وتقديم الإحسان لهم.

ملك جمال العالم الذي يعمل في النجارة، قال: سأطّل في المناسبات العامّة وسأشارك في المهمّات الإنسانيّة والخيريّة، كما أتمنّى زيارة هايتي لتسخير مهاراتي في بناء ما دُمّر في السابق.

ومن جهة أخرى، كشف Pedersen أنه يوّد قضاء إجازة قصيرة في جزيرة مالطا الإيطالية مع ملك جمال إنكلترا Jordan Williams، وملك جمال مالطا Bjorn Demicoli الذي سيعرفّهم على المنطقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي