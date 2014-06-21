دايفيد وفيكتوريا بيكهام يتحولاّن إلى تماثيل شمعيّة في ذكرى زواجهما

أسدل متحف مدام توسو في لندن، الستار عن تمثالين جديدين للنجمين العالميين David و Victoria Beckham.

وقد تم الكشف عن التمثالين، بمناسبة الذكرى الـ 15 لزواج David و Victoria الذي يصادف الأسبوع القادم.

وقال مدير التسويق في المتحف Matthew Clarkson: هما شخصان موهوبان وفريدان، ولقد حقّقا العديد من الإنجازات والنجاحات في مجالهما، حتّى أصبحا من أهم رموز العالم.

وأضاف Clarkson: أعلم أننّا سنستقطب عدداً كبيراً من الزوّار، ولا أستطيع الإنتظار كي أرى المعجبين في المتحف وعلى مقربة من تمثالي David و Victoria Beckham.

يشار إلى أن نجم كرة القدم الإنكليزي David Beckham والمصممّة العالميّة Victoria التي إحتفلت مؤخراً بعيد ميلادها الأربعين، تزوجّا في 4 تموز من العام 1996، وأسسّا واحدة من أهم 5 عائلات عالميّة.

أولاد عائلة Beckham الذين إنضوا إلى لائحة الأطفال الأكثر دلالاً وثراءً في هوليوود هم: Brooklyn، Romeo، Cruz، و Harper التي تنافس والدتها على قلب والدها النجم.