أخبار عاجلة

كارثة انسانية .. إسلام السيد طفل 13 سنة يحكي كيف اغتصبه خاله لـ 3 سنوات بالشرقية (فيديو) -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يضرب مثال فى كيفية معالجة الأمور وحل المشكلات -
علاجات طبيعية للتخلص من التهاب المهبل البكتيري -
الملعقة السوداء بطعم الشوكولا تحطم دهون الكرش الافخاذ و الارداف و تسد لشهية و تفقدك 13 كيلو دون رجيم -
تغطية خاصة - عادل العدوي : التعاون الإستخباراتي من أهم العناصر في العلاقة المصرية الأمريكية -
لقاء حصري - رأى أحمد أحمد فى إدارة عيسى حياتو للإتحاد الإفريقي -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يكشف رؤيته المستقبلية لدعم كافة الاتحادات -
لقاء حصري - علاقة احمد احمد مع هاني أبو ريدة ودوره المؤثر فى فوزه بانتخابات الكاف -
اخسر 6 كيلو في 10 ايام على المضمون مع هذا المشروب الذي تتناوله قبل الذهاب للنوم -
الكوب العجيب اشربه صباحا على الريق يفقدك الكرش دون رجيم و يقوي مناعة جسمك و يخلصك من الامساك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

دايفيد وفيكتوريا بيكهام يتحولاّن إلى تماثيل شمعيّة في ذكرى زواجهما

Google+ Print

السبت 21-06-2014 01:28

أسدل متحف مدام توسو في لندن، الستار عن تمثالين جديدين للنجمين العالميين David و Victoria Beckham.

وقد تم الكشف عن التمثالين، بمناسبة الذكرى الـ 15 لزواج David و Victoria الذي يصادف الأسبوع القادم.

وقال مدير التسويق في المتحف Matthew Clarkson: هما شخصان موهوبان وفريدان، ولقد حقّقا العديد من الإنجازات والنجاحات في مجالهما، حتّى أصبحا من أهم رموز العالم.

وأضاف Clarkson: أعلم أننّا سنستقطب عدداً كبيراً من الزوّار، ولا أستطيع الإنتظار كي أرى المعجبين في المتحف وعلى مقربة من تمثالي David و Victoria Beckham.

يشار إلى أن نجم كرة القدم الإنكليزي David Beckham والمصممّة العالميّة Victoria التي إحتفلت مؤخراً بعيد ميلادها الأربعين، تزوجّا في 4 تموز من العام 1996، وأسسّا واحدة من أهم 5 عائلات عالميّة.

أولاد عائلة Beckham الذين إنضوا إلى لائحة الأطفال الأكثر دلالاً وثراءً في هوليوود هم: Brooklyn، Romeo، Cruz، و Harper التي تنافس والدتها على قلب والدها النجم.

 

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي