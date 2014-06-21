1983 انطلاق البث المباشر من إذاعة دبي

في يوم السبت الأول من أكتوبر حققت إذاعة دبي نقلة نوعية جديدة، حيث كانت ولادة برنامج البث المباشر في الساعة السابعة من صباح هذا اليوم.

بعد ان أعلنت المذيعة سعاد عودة، عن انطلاق البرنامج قائلة: أيها الأعزاء صباح الخير « وهلا » نبدأ المشوار، نبدأ مسيرة أنتم بها ومعنا، باستفساراتكم، بآرائكم، بمساهماتكم. وتتكون أسرة البث المباشر من سعاد عودة، وعلي سالمين، وعبدالقادر الكردي، وفارس قرعان، ومحمد الدبسي، وحسين الخلصان وكرم فضة. 1 أكتوبر 1983

1984 الوحدة البحريني يفوز بكأس الخليج لليد

توج فريق الوحدة البحريني بطلاً للدورة الرابعة لأبطال الكؤوس لدول الخليج العربية لكرة اليد، عقب تعادل فريقي الأهلي والوصل 28/28 ، وفوز الوحدة على الريان القطري25/16 ، فيما احتل الوصل المركز الثاني متقدماً على الأهلي السعودي بفارق الأهداف.

وعقب اعلان أحمد الفردان مدير البطولة عن هوية البطل، جرت مراسم ختام البطولة وتتويج الفرق الفائزة، حيث تسلم نبيل طه كابتن فريق الوحدة كأس البطولة من بطي بن بشر رئيس اتحاد الامارات لكرة اليد رئيس اللجنة التنفيذية للبطولة، وتسلم خليفة غانم كابتن الوصل كأس المركز الثاني من محمد علي ابل رئيس الاتحاد العربي لكرة اليد. 2 مارس 1984

1983 «مناقصة زواج» في تلفزيون أبوظبي

دخل المخرج أحمد منقوش ومجموعة من الممثلين المحليين استديو 5 بتلفزيون أبوظبي لتصوير مشاهد السباعية المحلية الجديدة مناقصة زواج، وتتناول بعض المظاهر الاجتماعية السلبية في المجتمع المحلي بأسلوب نقدي ساخر.

ويشارك في التمثيل كل من سعيد النعيمي، ومحمد راشد، ومريم أحمد، ومحمد الجناحي. كما يشارك في الاخراج كل من جاسم عبيد وعبدالله مفتاح، ويقوم بالتصوير والاضاءة حازم بياعة. 16 مارس 1983

حفل معرض الطيران الدولي في دبي

اقامت دائرة الطيران المدني في دبي حفل استقبال في فندق انترناشيونال دبي، بمناسبة انعقاد معرض ومؤتمر الطيران الدولي بدبي، وشهد الحفل سمو الشيخ احمد بن سعيد آل مكتوم رئيس دائرة الطيران المدني بدبي، ومعالي احمد حميد الطاير وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة وزير التربية بالوكالة، وعدد من كبار الشخصيات، و1600 مدعو. 1 فبراير 1989

كاريكاتير زمان

من أعمال الفنان الراحل جلال الرفاعي

15 فبراير 1981

16 فبراير 1981