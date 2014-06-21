صناعتنا الدفاعية تخطف الأنظار في معرض «يوروساتوري»

سجلت الصناعة الدفاعية الإماراتية مشاركة قوية هذا العام في معرض يوروساتوري الفرنسي أكبر معرض للأسلحة الجوية والبرية في العالم، والذي أقيم على مدى خمسة أيام بضاحية «فيلبانت» الباريسية بمشاركة 1456 شركة تمثل 57 دولة.

وتميز الجناح الإماراتي بشساعته وتنوع معروضاته، حيث نجحت الشركات الإماراتية في انتزاع إعجاب زوار المعرض وتوقيع العديد من العقود مع شركات ودول عالمية لتزويدها بمنتوجات دفاعية صنعت بالكامل في دولة الإمارات بعضها بأياد إماراتية بالكامل وبعضها الآخر كثمرة شراكات استراتيجية مع مصنعين دوليين.

وعرضت شركة توازن إلى جانب شركات أخرى كمبادلة مجموعة متنوعة من ثمرات الصناعات الدفاعية الإماراتية جعلت كثير من المهنيين من كل دول العالم يتقاطرون على الجناح الإماراتي في المعرض لاختبار الكثير من الأسلحة والعتاد الحربي في مقدمتها «مركبة نمر» في نسختها الحديثة ونظام «الطارق» الصاروخي، وكلاهما نالا القسط الأوفر من اهتمام شركات الدفاع والوفود الرسمية التي جاءت للمعرض من أجل تحديث ترسانة بلدانها.

قدرات

وقال سيف محمد الهاجري الرئيس التنفيذي لشركة توازن الذي ترأس وفد الشركة للمعرض في حديث لوكالة أنباء الإمارات في المعرض: إن الشركات الإماراتية تمتلك اليوم كل القدرات للوصول إلى مختلف الأسواق الكبيرة في العالم من أجل منافسة كبريات الشركات العالمية في المجال وهذا ما رأيناه من خلال نشاطها في يوروساتوري ومنتجاتنا فرضت نفسها وكانت موجودة بقوة وشهادات زوار الجناج الإماراتي في يوروساتوري أشادت بها كثيراً.

وأضاف الهاجري: المشاركة في المعارض مسألة مهمة بالنسبة لنا كشركات وكدولة لأنها تطلع العالم أولاً على ما ننتجه في دولتنا الحمد لله عملنا أولاً على تجميع كل الشركات الإماراتية في مكان واحد تحت جناج دولة الإمارات العربية المتحدة في المعرض وهذه هي المشاركة الثانية لهذه الشركات في معرض يوروساتوري الذي يعتبر أكبر معرض للصناعات الدفاعية في العالم.

وتابع: «جئنا إلى يوروساتوري حاملين رسالة إلى كل دول العالم مضمونها أنه في دولة الإمارات العربية المتحدة توجد صناعة دفاعية متطورة وأن الشركات الإماراتية اليوم باتت تطمح للوصول إلى أسواق عالمية».

آلية عسكرية

وحظيت مركبة «نمر» العسكرية التي تنتجها شركة توازن بالنصيب الأوفر من زيارات الوفود الرسمية والشركات المهنية وهي أول آلية عسكرية يتم تصنيعها بالكامل في الإمارات وقد باتت تنافس مركبة «تايغر» الأمريكية في الأسواق العالمية.

وتتميز مركبة «نمر» باستخداماتها المتعددة، حيث تمتلك القدرة على تحمل درجات الحرارة العالية بعد اجتيازها لاختبارات صارمة خلال فصل الصيف في صحراء الإمارات وقد صنفت ضمن المستوى الرابع وفق تصنيف الآليات لحلف شمال الأطلسي «الناتو».

وتمتلك مركبة «نمر» القدرة على حمل 12 جندياً والسير بسرعة قياسية في طرق وعرة بفضل قوتها التي تصل إلى 300 حصان وتجهيزها بخزاني وقود الأول رئيسي والثاني احتياطي ما يعطيها القدرة على السير لمسافة تتجاوز الـ1500 كلم دون توقف كما أنها تتميز بحمل راجمات صواريخ وقاذفات قصيرة وطويلة المدى.

ويمكن اسخدام مركبة «نمر» كحاملة جنود أو للتصدي لأعمال الشغب وهي مزودة بأنظمة إسعاف واتصالات ورؤية ليلية وملاحة.

وفي حديث لوكالة أنباء الإمارات قال يوسف الشيبة المدير التجاري لـ «نمر للسيارات»، «نعرض مركبة نمر في نسخة حديثة لأننا نواكب التطور التكنولوجي الحاصل على مستوى العالم ونحن نحرص على عرض أحدث ما عندنا سواء هنا في معرض يوروساتوري أو في معرض أيديكس في الإمارات أو في معارض أخرى في العالم». الطارق

نجح النظام الصاروخي الإماراتي الموجه «الطارق» في انتزاع إعجاب زوار الجناح الإماراتي في معرض يوروساتوري لما يتميز به من دقة متفوقة في مواجهة هدف مضاء بالليزر أثناء اختبارات التقييم، خصوصاً فيما يتعلق بتحديد قدرات السلاح في تحديد اتجاه طيرانه بنفسه وأوضاع انطلاقه ودينامية برمجته. ويتميز نظام «الطارق» الصاروخي بعدة خيارات فيما يخص المدى بدءاً من 40 كم أساسي وإلى غاية 105 كلم بعيد المدى ما يجعله يتمتع بدقة إصابة الهدف في مختلف المستويات، كما أنه جاهز للبرمجة السريعة والمسبقة للاشتباك مع أهداف من اتجاهات محددة ومن زوايا انقضاض مختلفة.