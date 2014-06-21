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السيسي يشهد حفل تخريج دفعة جديدة أكاديمية الشرطة (بث مباشر)

  • مصر
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وصل الرئيس عبدالفتاح ، صباح السبت، إلى مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، لحضور حفل تخريج دفعة جديدة من ضباط الشرطة، والضباط المتخصصين، في إطار تخريج دفعات جديدة لتحقيق الأمن والاستقرار.

وعزف السلام الجمهوري، بمجرد وصوله إلى الكلية، وكان برفقته اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية.

ويعد الحفل هو الثاني الذي يحضره السيسي بعد توليه الرئاسة، حيث حضر منذ أيام تخريج دفعة جديدة من الكلية الجوية في الإسكندرية.

كما حضر الحفل المستشار عدلي منصور، الرئيس السابق، رئيس المحكمة الدستورية، والدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، وعدد من الوزراء، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

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