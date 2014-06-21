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ماركيزيو عن الخسارة أمام كوستاريكا: الأهم أننا استقبلنا هدفا واحدا!

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ماركيزيو عن الخسارة أمام كوستاريكا: الأهم أننا استقبلنا هدفا واحدا! ماركيزيو عن الخسارة أمام كوستاريكا: الأهم أننا استقبلنا هدفا واحدا!

"تجري الرياح بما لا تشتهي السفن" هكذا تحدث كلاوديو ماركيزيو مدافع الإيطالي عقب هزيمة منتخب بلاده أمام كوستاريكا.

وخسر الأتزوري بهدف نظيف أمام كوستاريكا يوم الجمعة في الجولة الثانية من المونديال.

وقال ماركيزيو في تصريحات عقب نهاية اللقاء: "لقد استعدينا للمباراة جيدا، لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن فخسرنا، وكان من المهم عدم استقبال هدف ثاني".

وكانت المجموعة ستقلب رأسا على عصب، إذ تلقت شباك إيطاليا هدفا ثانيا، فعندها كانت ستلعب إيطاليا أمام أوروجواي بفرصة الفوز فقط لا غير.

الخسارة بهدف نظيف جمدت رصيد إيطاليا عند النقطة الثالثة بالتساوي مع أوروجواي ولكن بفارق الأهداف للزرق، مما يجعل التعادل يكفي إيطاليا للوصول إلى الدور القادم.

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فيديو اليوم السابع

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